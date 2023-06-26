Украинский блогер Данкар пожаловался на высокую стоимость и низкое качество жилья в Польше

Блогер с Украины Богдан Кирса переехал в Польшу и столкнулся с крайне высокими ценами на жилье. Он рассказал о состоянии арендованной им квартиры на своем канале на платформе YouTube.
Украинец утверждает, что изначально он хотел переехать в Стамбул, но в конечном счете он передумал и уехал в Варшаву. Однако высокие цены в столице Польши неприятно удивили его. По словам блогера, он заплатил самую высокую цену за квартиру в своей жизни. Однако состояние помещения оставило желать лучшего.
«Это самая дорогая квартира, которую я снимаю в своей жизни, и знаете что? Тут клопы были», — рассказал он.
Согласно статистическим данным Организации объединенных наций (ООН), Польша приняла свыше 1,6 миллиона украинских беженцев. Однако первое место по данному показателю занимает Россия (2,8 миллиона человек).