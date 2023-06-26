Украинский блогер Данкар пожаловался на высокую стоимость и низкое качество жилья в Польше

Украинец утверждает, что изначально он хотел переехать в Стамбул, но в конечном счете он передумал и уехал в Варшаву. Однако высокие цены в столице Польши неприятно удивили его. По словам блогера, он заплатил самую высокую цену за квартиру в своей жизни. Однако состояние помещения оставило желать лучшего.