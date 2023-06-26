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CNN: рекордное число граждан США не желают видеть Трампа и Байдена на выборах

Политика
CNN: рекордное число граждан США не желают видеть Трампа и Байдена на выборах

Глава Соединенных Штатов Джо Байден и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп побили очередной антирекорд. Выяснилось, что большое количество американцев не желают участия политических деятелей в следующей битве за пост президента страны.

Как сообщили корреспонденты CNN, против их кандидатур выступила треть граждан США. Такие данные были получены в ходе проведенного исследования.

«Рекордное число граждан США — 36% — не хотели бы видеть ни Байдена, ни Трампа в качестве кандидатов на президентских выборах», — уточнили журналисты.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он сможет разрешить украинский кризис за один день. Однако Киев ему не поверил, рассказал телеканал «360».

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