Глава Соединенных Штатов Джо Байден и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп побили очередной антирекорд. Выяснилось, что большое количество американцев не желают участия политических деятелей в следующей битве за пост президента страны.
Как сообщили корреспонденты CNN, против их кандидатур выступила треть граждан США. Такие данные были получены в ходе проведенного исследования.
«Рекордное число граждан США — 36% — не хотели бы видеть ни Байдена, ни Трампа в качестве кандидатов на президентских выборах», — уточнили журналисты.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах он сможет разрешить украинский кризис за один день. Однако Киев ему не поверил, рассказал телеканал «360».