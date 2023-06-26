Аналитики китайского издания Baijiahao прокомментировали изданный главой российского государства Владимиром Путиным закон о завершении Второй мировой войны.
По словам обозревателей, президент одним решением напомнил официальному Токио о железном кулаке РФ и поставил его на место. Речь идет об установке 3 сентября как Дня Победы над милитаристской Японией. Специально для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия» приводит перевод статьи.
«Этот шаг является одной из контрмер России против Японии. Причина в том, что после конфликта между Россией и Украиной Япония танцует с США и Западом, и совершает крайние и неправильные действия против России», — объяснили авторы материала.
Токио, по мнению журналистов, опирается на антироссийский курс коллективного Запада. Также японская сторона оказывает поддержку киевскому режиму на фоне его конфликта с Кремлем.
Ранее обозреватели издания Yahoo News Japan сообщили, что антироссийские санкции и введенные официальной Москвой ответные ограничения стали причиной сильного кризиса в индустрии суши в Японии. Об этом рассказали аналитики телеканала «360».