Baijiahao: Путин одним президентским указом проучил Японию

По словам обозревателей, президент одним решением напомнил официальному Токио о железном кулаке РФ и поставил его на место. Речь идет об установке 3 сентября как Дня Победы над милитаристской Японией. Специально для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия» приводит перевод статьи.