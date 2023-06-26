Лавров раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Путина утром 24 июня

По словам министра иностранных дел, белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помочь разрешить внутригосударственную обстановку мирным путем. Телефонный разговор состоялся утром 24 июня, раскрыл Лавров подробности общения в беседе с корреспондентом RT.