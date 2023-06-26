Лавров раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Путина утром 24 июня

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал произошедшие 24 июня в РФ события.
По словам министра иностранных дел, белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину помочь разрешить внутригосударственную обстановку мирным путем. Телефонный разговор состоялся утром 24 июня, раскрыл Лавров подробности общения в беседе с корреспондентом RT.
Ранее эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани связался с Путиным на фоне последних событий в РФ. Соответствующее заявление сделали на официальной странице Кремля.