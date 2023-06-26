Намерения участников Евросоюза превратить сообщество в оборонный альянс из-за ситуации на украинской территории ничуть не напугают российского лидера Владимира Путина. Соответствующая точка зрения содержится в материале Politico.
Как напомнили авторы зарубежного издания, вопреки запрету на финансирование военных задач главы объединения продолжают отправлять украинской власти денежные средства и вооружение. Для этого европейские политики используют различные организации и фонды, принадлежащие ЕС.
Однако дипломат, который отказался раскрывать свое имя, поднял на смех руководителей сообщества. Он сказал журналистам Politico, что в Москве действия западного мира не вызовут никакой паники или тревоги.
«Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что Совет Европейского союза решил утвердить расширение фонда военной помощи киевскому режиму в ходе российской СВО на 3,5 миллиарда евро. Об этом рассказали журналисты телеканала «360».