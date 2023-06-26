Экс-советник Кучмы Соскин уличил Зеленского в узурпации власти на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на незаконной основе встал у руля в своем государстве и не желает расставаться с властными полномочиями. К такому выводу пришел экс-советник бывшего президента этой страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам госслужащего, глава киевского режима специально продлевает внутри страны действие военного положения, чтобы избежать проведения избирательного процесса. Соответствующую точку зрения Соскин высказал в эфире своего YouTube-канала.
«Нужно проводить выборы в верховный совет, а раз Зеленский отказывается это делать, то он совершил мятеж, узурпацию власти», — сказал он.
Ранее в Киеве не исключили участия белорусского лидера Александра Лукашенко в переговорах с Россией. Об этом сообщил телеканал «360».