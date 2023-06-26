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Певец Шарлот показал, как сжег свой российский паспорт

Шоу-бизнес
Певец Шарлот показал, как сжег свой российский паспорт

Оскандалившийся из-за критики в адрес властей России певец, автор песен и музыкант Эдуард Шарлот заявил, что отказывается от своего гражданства.

Артист, ранее неоднократно объявлявший о своей смерти, опубликовал в социальных сетях видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как он сжигает свой российский паспорт. Шарлот также признался, что хочет попасть в Киев.

«Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью», — заявил он.

Ранее члены общественных организаций призвали министра внутренних дел России Владимира Колокольцева разобраться в ситуации с Шарлотом. Они назвали певца «придурковатым недомальчиком или недодевочкой» и заявили, что было бы неплохо отправить его в колонию «на пару годков с его кудрями».

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