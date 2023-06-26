Певец Шарлот показал, как сжег свой российский паспорт

Ранее члены общественных организаций призвали министра внутренних дел России Владимира Колокольцева разобраться в ситуации с Шарлотом. Они назвали певца «придурковатым недомальчиком или недодевочкой» и заявили, что было бы неплохо отправить его в колонию «на пару годков с его кудрями».