Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве

Как выяснилось накануне, Израиль возмущен поведением Корнийчука, который раскритиковал Тель-Авив за «отказ поддерживать Украину». Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, Корнийчука в ближайшее время вызовут в МИД Израиля, чтобы объяснить, что он не прав. По слухам, послу будет выражен протест — в дипломатии довольно жесткая форма возмущения, которая может привести к скорой отставке.