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Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве

Политика
Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве

Власти Израиля вызвали «на ковер» украинского посла Евгения Корнийчука. Как считает политолог Игорь Друзь, это — не более чем спектакль для людей, несведущих в двусторонних отношениях.

Как выяснилось накануне, Израиль возмущен поведением Корнийчука, который раскритиковал Тель-Авив за «отказ поддерживать Украину». Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, Корнийчука в ближайшее время вызовут в МИД Израиля, чтобы объяснить, что он не прав. По слухам, послу будет выражен протест — в дипломатии довольно жесткая форма возмущения, которая может привести к скорой отставке.

Израильтян возмутило, что Корнийчук в соцсетях обвинил власти страны в любви к русским и сотрудничестве с Россией. Посол употребил такие словосочетания, как «активное сотрудничество», «демагогия о нейтралитете» и «Израиль должен встать на правильную сторону истории». Такой публичный демарш вызвал ярость в Тель-Авиве. Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна «уже выбрала правильную сторону истории», никакого оружия Киев не получит.

Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве

Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Игорь Друзь, никакие «дипломатические выговоры» не способны повлиять на скрытое сотрудничество двух стран.

«Какова бы ни была "жесткая реакция" Тель-Авива на поведение посла Корнийчука, это никак не повлияет на сотрудничество Украины и Израиля. Израильтяне с самого начала спецоперации, прямо или косвенно, поддерживали режим Зеленского, и я уверен, что эта линия будет продолжена и дальше. Все те мелкие разногласия, которые наблюдаются сегодня между Киевом и Тель-Авивом, не имеют большого значения на фоне стратегического партнерства между ними», — отметил Друзь.

Да, пока что Тель-Авив отказывается официально поставлять напрямую Украине свои вооружения, в том числе — списанные танки «Меркава», напомнил он.

«Ранее сам посол на Украине говорил о том, что Израиль оказывает Украине "большую помощь, но не обо всем можно говорить". В данной ситуации не стоит верить "строгости" Израиля, который во всем поддерживает политику США. В Тель-Авиве поддерживали и будут поддерживать агрессивный нацистский режим Зеленского. Израильтяне передают киевским военным сотни спутниковых снимков, необходимых для ведения боевых действий, они же снабжают киевский режим технологиями борьбы с дронами и т.д.» — напомнил он.

В конце концов, правительство Израиля позволило поехать на Украину большому количеству своих наемников, отметил эксперт.

Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве
«Мы знаем, что сегодня сотни израильских наемников воюют в составе ВСУ, некоторые из них даже дают интервью украинским масс-медиа. Да, они называют себя "отставниками", но все прекрасно понимают, что только по своей инициативе отставники сейчас на Украину воевать не поедут. Поэтому Израиль всемерно поддерживает нацистский режим в Киеве, и никто не удивится, если рано или поздно дело дойдет и до поставок боевых танков», — заключил Игорь Друзь.

Напомним, как ранее заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на северных границах Израиля стало попадаться западное оружие — то самое, которое в 2022 году было передано Украине.

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