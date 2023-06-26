Политолог Друзь: Израиль всемерно поддерживает режим в Киеве

Власти Израиля вызвали «на ковер» украинского посла Евгения Корнийчука. Как считает политолог Игорь Друзь, это — не более чем спектакль для людей, несведущих в двусторонних отношениях.
Как выяснилось накануне, Израиль возмущен поведением Корнийчука, который раскритиковал Тель-Авив за «отказ поддерживать Украину». Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, Корнийчука в ближайшее время вызовут в МИД Израиля, чтобы объяснить, что он не прав. По слухам, послу будет выражен протест — в дипломатии довольно жесткая форма возмущения, которая может привести к скорой отставке.
Израильтян возмутило, что Корнийчук в соцсетях обвинил власти страны в любви к русским и сотрудничестве с Россией. Посол употребил такие словосочетания, как «активное сотрудничество», «демагогия о нейтралитете» и «Израиль должен встать на правильную сторону истории». Такой публичный демарш вызвал ярость в Тель-Авиве. Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна «уже выбрала правильную сторону истории», никакого оружия Киев не получит.
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Игорь Друзь, никакие «дипломатические выговоры» не способны повлиять на скрытое сотрудничество двух стран.
«Какова бы ни была "жесткая реакция" Тель-Авива на поведение посла Корнийчука, это никак не повлияет на сотрудничество Украины и Израиля. Израильтяне с самого начала спецоперации, прямо или косвенно, поддерживали режим Зеленского, и я уверен, что эта линия будет продолжена и дальше. Все те мелкие разногласия, которые наблюдаются сегодня между Киевом и Тель-Авивом, не имеют большого значения на фоне стратегического партнерства между ними», — отметил Друзь.
Да, пока что Тель-Авив отказывается официально поставлять напрямую Украине свои вооружения, в том числе — списанные танки «Меркава», напомнил он.
«Ранее сам посол на Украине говорил о том, что Израиль оказывает Украине "большую помощь, но не обо всем можно говорить". В данной ситуации не стоит верить "строгости" Израиля, который во всем поддерживает политику США. В Тель-Авиве поддерживали и будут поддерживать агрессивный нацистский режим Зеленского. Израильтяне передают киевским военным сотни спутниковых снимков, необходимых для ведения боевых действий, они же снабжают киевский режим технологиями борьбы с дронами и т.д.» — напомнил он.
В конце концов, правительство Израиля позволило поехать на Украину большому количеству своих наемников, отметил эксперт.
«Мы знаем, что сегодня сотни израильских наемников воюют в составе ВСУ, некоторые из них даже дают интервью украинским масс-медиа. Да, они называют себя "отставниками", но все прекрасно понимают, что только по своей инициативе отставники сейчас на Украину воевать не поедут. Поэтому Израиль всемерно поддерживает нацистский режим в Киеве, и никто не удивится, если рано или поздно дело дойдет и до поставок боевых танков», — заключил Игорь Друзь.
Напомним, как ранее заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на северных границах Израиля стало попадаться западное оружие — то самое, которое в 2022 году было передано Украине.