«Внезапная дедолларизация». Юань замещает доллар в Латинской Америке

Латинская Америка активно перешла к процессу замещения доллара США в межнациональных расчетах. Возрастает популярность китайских юаней, а причиной тому — действия самого Вашингтона, заметил политолог-американист Малек Дудаков в Telegram.
Как обратил внимание эксперт, «пионером» среди остальных государств региона на пути к дедолларизации стала Аргентина. После дефолта в 2020 году, по оценкам Дудакова, страна еще не успела оправиться — инфляция превышает показатель в 90%, а курс аргентинского песо за год рухнул в два раза.
При этом поток иностранных валют в Аргентину резко упал, а Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает «драконовские условия» в обмен на дальнейшую финансовую помощь, добавил политолог. По этим причинам Буэнос-Айрес стал наращивать контакты с Пекином, в частности, получив у КНР кредитов на 130 млрд юаней.
«500 крупнейших аргентинских компаний теперь стремятся платить за импорт товаров в юанях — их на внутреннем рынке страны уже больше, чем долларов. Даже американским компаниям в Аргентине приходится вынужденно расплачиваться в юанях — их тоже настигла внезапная дедолларизация», — пишет Дудаков.
В январе президент Бразилии Лула да Силва предложил использовать при взаиморасчетах единую латиноамериканскую валюту для торговли в регионе, а также было подписано соглашение с Китаем о проведении международных транзакций в юанях. По мнению Дудакова, это создает дополнительные риски для падающих позиций доллара в Латинской Америке.
Ранее обозреватели китайского аналитического портала NetEase опровергли версию, что юань обесценивается из-за якобы большого торгового дефицита между Китаем и Россией, а также оттока национальной валюты. Причиной снижения обменного курса авторы материала назвали динамику доллара и евро, в частности, повышение процентных ставок в США. Подробнее — в нашей статье.