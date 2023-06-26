«Внезапная дедолларизация». Юань замещает доллар в Латинской Америке

Как обратил внимание эксперт, «пионером» среди остальных государств региона на пути к дедолларизации стала Аргентина. После дефолта в 2020 году, по оценкам Дудакова, страна еще не успела оправиться — инфляция превышает показатель в 90%, а курс аргентинского песо за год рухнул в два раза.