Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall активизировали сотрудничество для создания ракетной системы залпового огня (РСЗО) для европейских стран. Об этом сообщили журналисты портала Defense News.
Согласно их данным, новая система GMARS разрабатывается с оглядкой на опыт эксплуатации американской HIMARS. Предполагается, что данная техника придет на замену устаревшим немецким РСЗО MARS 2.
Вице-президент Lockheed Martin Говард Бромберг уточнил, что новая техника будет использовать платформу серийного многоцелевого экскаватора повышенной проходимости HX 8x8, который способен перевозить два блока ракетного вооружения. Опытный образец будет произведен в Вене. Предполагается, что размер машины составит около 12 метров, но окончательные габариты еще не определены.
«Это будет наш выход на европейский рынок с произведенной в Европе версией реактивной артиллерии, которую можно будет предлагать по всей Европе», — заявил он.
Представитель компании добавил, что некоторые компоненты GMARS придется закупать в США при помощи комбинированных зарубежных военных продаж или напрямую через коммерческие сделки. Однако параллельно этому ведутся активные переговоры между немецкими компаниями о возможности размещения производства в самой Европе.
Первые испытания и прием на вооружение стоит ожидать в 2025 году, уточнил Бромберг. По его словам, для работы комплекса GMARS потребуется три человека, как и для американского аналога HIMARS.
Журналисты отметили, что сейчас европейские страны, включая Францию и Германию, массово используют системы РСЗО американского производства M270, которые используют гусеничную тягу. Однако конфликт на Украине показал преимущества колесной техники, что предопределило высокий спрос не нее.
«Недавно Польше было одобрено получение до 18 новых систем HIMARS вместе с другим оборудованием в рамках совместной продажи FMS на сумму 10 млрд долларов, а Варшава выразила желание закупить до 500 пусковых установок для более чем 80 батарей», — резюмировали обозреватели.
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