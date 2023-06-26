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Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы

Политика
Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall активизировали сотрудничество для создания ракетной системы залпового огня (РСЗО) для европейских стран. Об этом сообщили журналисты портала Defense News.

Согласно их данным, новая система GMARS разрабатывается с оглядкой на опыт эксплуатации американской HIMARS. Предполагается, что данная техника придет на замену устаревшим немецким РСЗО MARS 2.

Вице-президент Lockheed Martin Говард Бромберг уточнил, что новая техника будет использовать платформу серийного многоцелевого экскаватора повышенной проходимости HX 8x8, который способен перевозить два блока ракетного вооружения. Опытный образец будет произведен в Вене. Предполагается, что размер машины составит около 12 метров, но окончательные габариты еще не определены.

«Это будет наш выход на европейский рынок с произведенной в Европе версией реактивной артиллерии, которую можно будет предлагать по всей Европе», — заявил он.

Представитель компании добавил, что некоторые компоненты GMARS придется закупать в США при помощи комбинированных зарубежных военных продаж или напрямую через коммерческие сделки. Однако параллельно этому ведутся активные переговоры между немецкими компаниями о возможности размещения производства в самой Европе.

Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы

Первые испытания и прием на вооружение стоит ожидать в 2025 году, уточнил Бромберг. По его словам, для работы комплекса GMARS потребуется три человека, как и для американского аналога HIMARS.

Журналисты отметили, что сейчас европейские страны, включая Францию и Германию, массово используют системы РСЗО американского производства M270, которые используют гусеничную тягу. Однако конфликт на Украине показал преимущества колесной техники, что предопределило высокий спрос не нее.

Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы
«Недавно Польше было одобрено получение до 18 новых систем HIMARS вместе с другим оборудованием в рамках совместной продажи FMS на сумму 10 млрд долларов, а Варшава выразила желание закупить до 500 пусковых установок для более чем 80 батарей», — резюмировали обозреватели.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о преимуществах российской гаубицы «Коалиция-СВ» перед западными аналогами.

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