Военные корпорации США и Германии работают над новой РСЗО для защиты Европы

Вице-президент Lockheed Martin Говард Бромберг уточнил, что новая техника будет использовать платформу серийного многоцелевого экскаватора повышенной проходимости HX 8x8, который способен перевозить два блока ракетного вооружения. Опытный образец будет произведен в Вене. Предполагается, что размер машины составит около 12 метров, но окончательные габариты еще не определены.