The Times: новая партия Сары Вагенкнехт может объединить немцев, недовольных властями ФРГ

Таким образом, пока популярность Левой партии в Германии постепенно падает, звезда самой Сары Вагенкнехт разгорается все ярче. И весь вопрос заключается в том, получится ли у политика преобразовать возникший в стране импульс в организованное политическое движение. Но сама Вагенкнехт считает, что время для этого пришло, так как основные немецкие партии окончательно утратили связь с народом.