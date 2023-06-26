The Times: новая партия Сары Вагенкнехт может объединить немцев, недовольных властями ФРГ

У немецкого левого политика Сары Вагенкнехт, которая собирается предпринять рискованный шаг и создать собственную партию, есть все шансы на успех. Ведь в Германии в последнее время растет число людей, недовольных политическим курсом властей и выступающих за разворот к мирным переговорам с Москвой.
Об этом сообщает британская газета The Times, по данным которой четверо из пяти немцев не поддерживают действия федерального правительства Германии, а за налаживание испорченных взаимоотношений с Россией выступают от половины до двух третей жителей ФРГ. Перевод публикации на русский язык приводит информационный портал «ИноТВ».
В сложившейся ситуации, отмечают авторы материала, левый политик Сара Вагенкнехт является лицом германского пацифизма и считает, что именно недовольные властями немецкие избиратели обеспечат ей успех на политическом поприще.
Ранее Левая партия, в которой Вагенкхнехт состоит уже много лет, после долгих внутренних конфликтов, призвала политика «очистить свое имя» и отказаться от места в бундестаге. В этой ситуации Сара Вагенкхнехт решилась на самый рискованный шаг в своей политической картере и объявила о готовности создать собственную партию.
«Я хочу дать всем людям, которые ощущают себя бездомными с политической точки зрения, что-то, за что они могут всерьез проголосовать. Их очень, очень много. Многие люди не хотят больше голосовать, потому что у них такое ощущение, что голосовать не за кого», – объяснила свое решение политик.
Как отмечают авторы британской газеты, Сара Вагенкнехт представляет собой волка-одиночку, который стирает в Германии традиционную грань между правыми и левыми силами, привлекая сторонников из обоих лагерей. Так организованная Вагенкнехт демонстрация у Бранденбургских ворот за начало мирных переговоров Берлина с Москвой собрала тысячи участников.
Таким образом, пока популярность Левой партии в Германии постепенно падает, звезда самой Сары Вагенкнехт разгорается все ярче. И весь вопрос заключается в том, получится ли у политика преобразовать возникший в стране импульс в организованное политическое движение. Но сама Вагенкнехт считает, что время для этого пришло, так как основные немецкие партии окончательно утратили связь с народом.
«Люди просто понимают, что Германия катится под гору. Это больше не та страна, которой она была», – объясняет политик.
Жители Германии, по ее словам, страдают из-за ослабления экономики, разрушения сфера общественных услуг, подорожанием жизни, а власти, вместо того чтобы заниматься решением этих проблем, продолжают продвигать идеи масштабной миграции, политкорректности, «зеленого перехода» и гендерного разнообразия.