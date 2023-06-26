Союз отцов выступил за выпуск линейки российских игрушек, пропагандирующих многодетность

Председатель общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов поддержал идею выпустить линейку игрушек, пропагандирующих многодетность. По мнению Соленова, эта инициатива «очень интересна».
Идея выпустить такие игрушки принадлежит председателю Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаилу Ветрову. Ранее он обратился к министру промышленности России Денису Мантурову с соответствующим предложением. Согласно тексту документа, выпуск игрушек, пропагандирующих многодетность, несет в себе воспитательную функцию, сообщает RT. Предложение нашло поддержку в Союзе отцов.
«Думаю, что если производители объединятся и сформируют своего рода культуру производства настольных игр, детских игрушек и, соответственно, детских товаров и услуг, то они смогут иметь единый вектор», — отметил председатель союза Юрий Соленов.
По мнению Соленова, выпуск таких игрушек положительно повлияет на пропаганду многодетности. В частности он отметил, что они послужат «большим подспорьем» для этого.