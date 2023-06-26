Союз отцов выступил за выпуск линейки российских игрушек, пропагандирующих многодетность

Идея выпустить такие игрушки принадлежит председателю Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаилу Ветрову. Ранее он обратился к министру промышленности России Денису Мантурову с соответствующим предложением. Согласно тексту документа, выпуск игрушек, пропагандирующих многодетность, несет в себе воспитательную функцию, сообщает RT. Предложение нашло поддержку в Союзе отцов.