«Он сделал большое и великое дело»: Манукян высказался о поступке Лукашенко 24 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня совершил «очень мощный и важный» для России поступок. Так роль политика в минувших событиях оценил журналист Вадим Манукян.
В интервью телеканалу ОНТ блогер призвал отблагодарить главу соседней республики, удостоив его звания Героя России.
«То, что он сделал 24 июня, заслуживает этой высокой государственной награды. Он сделал большое и великое дело! Я уверен, что вся Россия благодарна Лукашенко сегодня», — высказался Манукян.
Напомним, что 23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» объявили о начале «Марша справедливости», двинувшись в сторону Москвы. Россияне не препятствовали «музыкантам», выражая «оркестру» лишь свою поддержку.