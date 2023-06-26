Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ибрахимом Раиси

Президент России Владимир Путин 26 июня провел телефонные переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. О беседе политиков сообщили в Кремле.
Уточняется, что в ходе диалога главы государства обсудили вопросы международной повестки. Также они затронули тему сирийского урегулирования и высказались об мерах по обеспечению стабильности в Закавказье.
«Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — гласит сообщение.
Ранее в этот день Путину также звонил эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани. Политики поговорили о ситуации в РФ на фоне недавних событий.