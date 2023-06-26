Врач Шафалинов объяснил, какую ошибку совершают россияне при планировании отпуска

Врач утверждает, что в Советском Союзе гражданам выдавали два типа отпускных путевок: профилактические и лечебные. Продолжительность лечебной поездки составляла 21 день, так как именно такой срок необходим организму, чтобы адаптироваться к изменениям. Главной ошибкой россиян, отправляющихся на отдых, врач называет слишком короткий срок поездки. Он советует не уезжать на курорты всего на неделю.