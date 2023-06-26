Врач Шафалинов объяснил, какую ошибку совершают россияне при планировании отпуска

Некоторые россияне совершают ошибку при планировании отпуска, оформляя его менее чем на 21 день. Такое мнение выразил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Он объяснил, почему продолжительность отпуска имеет важное значение для здоровья.
Врач утверждает, что в Советском Союзе гражданам выдавали два типа отпускных путевок: профилактические и лечебные. Продолжительность лечебной поездки составляла 21 день, так как именно такой срок необходим организму, чтобы адаптироваться к изменениям. Главной ошибкой россиян, отправляющихся на отдых, врач называет слишком короткий срок поездки. Он советует не уезжать на курорты всего на неделю.
«Детишек тем более лучше возить, допустим, на юг на 21 день или больше. А такие вылазки на одну неделю - это просто способ переключить внимание с одного места на другое», — объяснил он в эфире телеканала «Царьград».
Медицинский специалист также настоятельно рекомендует россиянам пройти обследование перед поездкой. Это позволит избежать ухудшения самочувствия во время отдыха.