Обозреватели NetEase объяснили падение юаня попыткой США «колонизировать мир»

Ранее ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что Пекин смог заметно сократить свою зависимость от доллара. Однако добавил, что до окончательного избавления от этой американской нацвалюты еще далеко, поскольку ее доля в международной системе все еще довольна высока, а юаня — на низких отметках. Подробнее — в материале «ПС».