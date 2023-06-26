Обозреватели NetEase объяснили падение юаня попыткой США «колонизировать мир»

Обозреватели китайского аналитического портала NetEase опровергли версию, что юань обесценивается из-за якобы большого торгового дефицита между Китаем и Россией, а также оттока национальной валюты. Причиной снижения обменного курса является динамика доллара и евро на международной арене, уверены авторы материала.
«Для России нормально держать слишком много юаней и продавать часть из них, потому что даже если валюта не продастся, юань все равно упадет, — Соединенные Штаты все еще планируют поднять процентные ставки», — пишут журналисты.
Авторы статьи напомнили, что буквально четыре дня назад председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил о дальнейшем повышении процентных ставок, возможно, дважды в этом году. По его мнению, это необходимо для восстановления инфляции в США до двух процентов, поскольку это — ключевой фактор для поддержания американской экономики в долгосрочной перспективе.
Кроме того, как добавили журналисты, аналогичной практикой занимаются центральные банки многих стран, в том числе Великобритании. Обозреватели возмутились: неужели нет другого способа понизить инфляцию и целесообразна ли данная мера?
«США продолжают повышать процентные ставки и изымать иностранный капитал, а богатые также обменивают доллары на наличные», — отметили они.
После чего, когда цены на активы в других странах резко падают, Соединенные Штаты снижают процентные ставки и выпускают банкноты, чтобы купить производства и компании других людей, объяснили авторы статьи.
«Разве это не просто шаги, чтобы собрать "урожай мира" и экономически его колонизировать?» — задаются вопросом обозреватели.
На открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 26 июня, курс доллара превысил 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года. Евро торгуется выше 94 рублей впервые с 25 апреля. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 7 апреля.
Ранее ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что Пекин смог заметно сократить свою зависимость от доллара. Однако добавил, что до окончательного избавления от этой американской нацвалюты еще далеко, поскольку ее доля в международной системе все еще довольна высока, а юаня — на низких отметках. Подробнее — в материале «ПС».