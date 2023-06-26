«Опыт присвоения святынь». Запад хочет оставить Киево-Печерскую лавру с голыми стенами

Разведка утверждает, что церковное имущество уже описано, средства на его перевозку в Европу — выделены, а транспорт, в том числе оборудованный рефрижераторными установками, — подготовлен. Главе Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перевезут на время для их сохранности, «пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло».