По данным Службы внешней разведки России, Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, в том числе мощей «под предлогом спасения от российских ракетных ударов». Как считает политолог Богдан Безпалько, не совсем понятно, кому на Западе могут понадобиться ценности из монастыря.
«По данным СВР, между киевскими властями и руководством ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана», — заявили в СВР.
Разведка утверждает, что церковное имущество уже описано, средства на его перевозку в Европу — выделены, а транспорт, в том числе оборудованный рефрижераторными установками, — подготовлен. Главе Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перевезут на время для их сохранности, «пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло».
«Нет сомнений, что возвращение реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты», — убеждены в СВР.
Специалисты назвали договоренность «продолжением истории с тайным вывозом с Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня во французском Лувре».
В СВР уверены, что защита Киево-Печерской лавры для РФ «имеет глубинное духовное измерение», поэтому решимость довести военную спецоперацию до конца «становится только тверже».
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в случае вывоза икон и других артефактов ценность Лавры упадет как в глазах прихожан, так и раскольников из ПЦУ.
«Думаю, нужно дождаться подтверждения этой информации от других источников, потому что она выглядит слишком радикально — даже для нынешнего киевского режима и раскольников из УПЦ КП и ПЦУ. Я всегда был убежден, что Киево-Печерскую лавру, как финансовый и паломнический центр, как духовный центр, который придает огромный авторитет любому религиозному сообществу, передадут Православной Церкви Украины (ПЦУ). А большинство местных верующих просто "переключат" на эту конфессию», — сообщил Безпалько.
Эксперт считает, что более 80% украинских верующих уже убедились в том, что их просто поставили перед фактом — мол, «никакой Украинской православной церкви больше в стране не существует, есть только ПЦУ».
«Я вполне верю, что западники хотят вывезти несколько икон, а какие-то мощи — в Италию, которая уже имеет опыт присвоения святынь. В свое время они похитили мощи Николая Угодника, и сейчас они покоятся в базилике в Бари. Тем не менее не стоит исключать и вариант полного вывоза ценностей из Киево-Печерской лавры. Мы живем в такое время, когда то, что раньше представлялось только в качестве мемов, сейчас становится реальностью», — заключил политический аналитик.
Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь и один из древнейших монастырей Киевской Руси. Была основана в 1051 году при Ярославе Мудром.