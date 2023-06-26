Отметивший 75-летие певец Михаил Шуфутинский объяснил, почему не вышел на пенсию

Российский эстрадный певец, шансонье и пианист Михаил Шуфутинский в апреле отметил свой юбилей — заслуженному артисту России исполнилось 75 лет. Несмотря на это, он продолжает выходить на сцену. Звезда объяснила, почему решила не выходить на пенсию.
Как отметил в эфире передачи «Однажды...» на телеканале НТВ исполнитель песни «Еврейский портной», на это у него есть несколько причин. Так, Шуфутинский, по его словам, считает скучным банальные путешествия по курортам.
Музыкант также отметил, что за годы своей творческой деятельности он нисколько не устал от любимого дела. Оно по-прежнему делает его счастливым и позволяет чувствовать себя живым.
«Я работаю, потому что иначе мне нечем заняться. Пока я делаю это — я живой. Пока я нужен людям — я живой вдвойне», — заявил он.
Шуфутинский убежден: если публичные человек перестает привлекать к себе внимание — о нем начинают забывать. А для купающихся в лучах славы артистов это сродни исчезновению. И искоренить в себе указанное чувство, по словам артиста, попросту невозможно.