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Солдаты ВСУ приняли уничтоженный в Запорожской области финский БТР Sisu XA-180 за российский

Армия
Солдаты ВСУ приняли уничтоженный в Запорожской области финский БТР Sisu XA-180 за российский

Российские военные уничтожили в боях на Запорожском направлении финский бронетранспортер Sisu XA-180.

Как сообщает «Русская весна», технику поразили по время отражения очередной атаки Вооруженных сил Украины.

На распространившемся в сети видео, которое сняли сами украинские националисты, можно увидеть, что сожженная машина стоит на пересеченной местности. При этом бойцы ВСУ снимают с БТР уцелевшее комплектующее, ошибочно полагая, что техника принадлежит ВС РФ.

Бронетранспортеры XA-180 производятся финской компанией Sisu с 1983 года. Их создавали для замены советских БТР-60. В общей сложности было выпущено около тысячи машин.

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