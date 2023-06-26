Солдаты ВСУ приняли уничтоженный в Запорожской области финский БТР Sisu XA-180 за российский

На распространившемся в сети видео, которое сняли сами украинские националисты, можно увидеть, что сожженная машина стоит на пересеченной местности. При этом бойцы ВСУ снимают с БТР уцелевшее комплектующее, ошибочно полагая, что техника принадлежит ВС РФ.