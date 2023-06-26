The Guardian: в Британии растет число сторонников вступления в ЕС

Спустя семь лет после референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС) доля британцев, желающих воссоединения с Евросоюзом, достигла самого высокого уровня с 2016 года. Об этом сообщили журналисты издания The Guardian.
Согласно данным социологического опроса YouGov, 58,2% респондентов заявили о готовности проголосовать за повторное вступление страны в ЕС.
Эксперты добавили, что в последнее время большинство стран-членов Европейского союза демонстрировали постепенный рост числа британцев-противников объединения. Однако в 2022 году на фоне украинского конфликта произошел «сильный всплеск проевропейских настроений».
«На вопрос, проголосуют ли они [респонденты — прим. ред.] за то, чтобы остаться в ЕС, или за выход из него на референдуме в стиле Brexit, 62% респондентов во Франции и 63% в Италии, которые традиционно относятся к странам-членам ЕС с наименьшим энтузиазмом, ответили, что проголосуют за то, чтобы остаться», — говорится в статье.
Помимо этого, значительная доля опрошенных жителей Великобритании считает, что другие страны вряд ли последуют их примеру в предстоящем десятилетии: 42% заявили, что уменьшение количества стран-членов ЕС маловероятно по сравнению с показателем в 26% трехлетней давности.
Однако несмотря на все изменения, социологи отмечают, что больше половины британцев (51%) сомневаются в восстановлении членства Великобритании в Европейском союзе в ближайшей перспективе.
Исследователей также заинтересовал тот факт, что британцы стали больше доверять европейским властям, в частности Еврокомиссии (25%), чем собственному правительству (24%).
«Доверие к британскому правительству упало с 40% в апреле 2021 года. <...> В то время как доверие к Еврокомиссии росло с 2016 года», — резюмировали журналисты.
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