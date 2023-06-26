Отвечавший за логистическое обеспечение ВСУ майор Назаренко ликвидирован в зоне СВО

Майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаренко ликвидирован в ходе проведения спецоперации ВС РФ.
Как сообщает издание «Украина.ру», Назаренко служил старшим инженером 62-го арсенала южного оперативного командования ВСУ. Он отвечал за «логистическое обеспечение» боеприпасами передовых подразделений армии.
«В ходе СВО ликвидирован старший инженер 62-го арсенала южного оперативного командования ВСУ майор Виктор Назаренко», — сказано в публикации.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о ликвидации за сутки более 170 военнослужащих ВСУ в боестолкновениях на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.