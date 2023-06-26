Американист Дробницкий: Джо Байден может не бояться импичмента

Угрозы объявления импичмента президенту США Джо Байдену, которые все чаще раздаются в Конгрессе, в конце концов реализованы не будут.
Уверенность в этом в комментарии изданию «Абзац» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Напомним, накануне стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за объявление импичмента действующему главе государства – 80-летнему Джо Байдену – и начала процедуру разбирательств.
Однако, по мнению Дмитрия Дробницкого, это вовсе не значит, что Байдена действительно отстранят от власти.
«Как показывает американская история, практически ни у какого импичмента нет шансов пройти Сенат, то есть довести дело до конца еще ни разу не удавалось, – напомнил политолог. – Это долгое и интересное развлечение с известным итогом. Даже если Демократическая партия задумает менять Байдена, то вряд ли они будут делать это через импичмент».
И сам Байден, добавил Дробницкий, тоже уверен, что ему ничего не грозит.
46-го президента США, скорее всего «попрессуют», раскрутив угрозу импичмента в медиапространстве, но ждать слишком много этого процесса не стоит, считает американист.
Напомним, ранее стало известно о телефонном разговоре между президентами США и Украины, в ходе которого Владимир Зеленский призвал Джо Байдена «усилить давление на Россию для восстановление международного порядка».