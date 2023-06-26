Убийцу «колбасного короля» Мавриди приговорили к 20 годам колонии

Решением суда мужчина, убивший «колбасного короля» Владимира Маругова, получил 20 лет колонии. Как пишет Telegram-канал «112», Александр Мавриди заявил, что убийство не было заказным, речь идет о простом стечении обстоятельств.
Напомним, Мавриди обвинялся в убийстве Маругова, который владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы», в ноябре 2020 года. Также ему вменяли статью о похищении человека с целью завладения его имуществом.
В ходе предварительного следствия злоумышленнику удалось сбежать из-под стражи. Вместе с ним на свободе оказались еще четверо мужчин, которые привлекались к ответственности за кражи. В сентябре того же года Мавриди был задержан около одного из московских продуктовых магазинов.