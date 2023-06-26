Убийцу «колбасного короля» Мавриди приговорили к 20 годам колонии

В ходе предварительного следствия злоумышленнику удалось сбежать из-под стражи. Вместе с ним на свободе оказались еще четверо мужчин, которые привлекались к ответственности за кражи. В сентябре того же года Мавриди был задержан около одного из московских продуктовых магазинов.