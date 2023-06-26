Немецкие чиновники выступили против передачи Украине активов Центробанка РФ

Германия не поддержала идею Европейского союза передать заблокированные активы Центрального банка РФ на восстановление украинской экономики. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников в правительстве ФРГ.
Чиновники усомнились, что план получит достаточную поддержку, так как юридические риски довольно высоки. Итого это будет чревато финансовыми и юридическими проблемами, отметили в Германии.
По информации источника FT, глава немецкого минюста Марко Бушманн изучил идеи ЕС по изъятию соответствующих активов и сделал вывод, что это неосуществимо с юридической точки зрения.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в конце весны сообщил, что европейские страны суммарно подвергли заморозке российские активы на 200 млрд евро.