Путин поговорил по телефону с эмиром Катара о последних событиях в России

Беседа по телефону состоялась между российским лидером Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бин Халифом Аль Тани. Соответствующей информацией поделилась администрация главы России 26 июня.
Согласно поступившим сведениям, в рамках беседы они обсудили события, которые произошли в РФ 24 июня. По информации Кремля, катарский лидер по этому поводу выразил поддержку российской стороне.
Ранее сообщалось, что руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен провел переговоры с главами МИД стран «Большой семерки». В ходе беседы дипломаты обсудили ситуацию в России.