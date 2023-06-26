Спикер Госдумы Володин провел совещание с руководителями политических фракций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями российских фракций. Такие сведения обнародовала пресс-служба нижней палаты Федерального собрания 26 июня.
Согласно опубликованным данным, в рамках мероприятия политические деятели РФ поговорили о повестке Госдумы на эту неделю.
«Володин провел совещание с руководителями политических фракций. Обсуждалась повестка Государственной думы на текущую неделю», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что спикер нижней палаты российского парламента перенес свой визит во Вьетнам. Такую информацию сообщил журналистам источник в ГД.