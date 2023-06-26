Минздрав России создал программу переподготовки терапевтов на психологов

Спецпрограмму разработали в Минздраве России. Прежде всего она предусматривает переподготовку специалистов-терапевтов. Цель программы заключается в подготовке достаточного количества сотрудников медучреждений к работе с российскими военнослужащими – участниками СВО в учреждениях здравоохранения, пояснила политик.