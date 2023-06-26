Минздрав России создал программу переподготовки терапевтов на психологов

Эксперты Министерства здравоохранения РФ разработали программу переподготовки медиков по психологической и психотерапевтической помощи в связи с ростом дефицита данных специалистов в стране.
Как информирует издание «Питерские заметки», медицинские специалисты смогут пройти переподготовку по специальной программе уже к концу текущего года, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
Спецпрограмму разработали в Минздраве России. Прежде всего она предусматривает переподготовку специалистов-терапевтов. Цель программы заключается в подготовке достаточного количества сотрудников медучреждений к работе с российскими военнослужащими – участниками СВО в учреждениях здравоохранения, пояснила политик.