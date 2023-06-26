Место осужденного за взятки брянского депутата-главврача в облдуме занял его коллега

Как пишет ТАСС, именно Воронцов инициировал получение денег за заключение договоров на поставку медицинских товаров. В ходе расследования выяснилось, что средства передавались с февраля 2018 по октябрь 2021 года. Совместно с бывшим главврачом в преступной схеме участвовала заведующая больничной аптекой, она получила четыре года колонии общего режима.