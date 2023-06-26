Место осужденного за взятки брянского депутата-главврача в облдуме занял его коллега

Депутатский мандат в Брянской областной Думе получил главный врач городской больницы №1, член «Единой России» Евгений Киселев✱. На дополнительных выборах по Бежицкому одномандатному округу №3 он получил большинство голосов поддержки горожан. Результаты сообщили в региональной избирательной комиссии.
Как уточняют СМИ, Киселев займет кресло предшественника — бывшего главврача той же больницы Константина Воронцова. Ранее его осудили на пять лет за взяточничество. За освободившееся место боролись три кандидата: помимо победившего единоросса были заявлены члены ЛДПР Дмитрий Гусев и «Справедливой России — За правду» Алексей Тимошков.
Согласно сведениям избиркома, Киселев получил голоса 4 261 человек, двое других кандидатов — 676 и 756 поддержки соответственно. Недействительными признали 102 бюллетеня.
«Ну, а на фотографиях вы видите, как члены УИК [участковой избирательной комиссии —прим.ред.] на этих выборах, при подведении итогов голосования, своими "мощными" спинами защищают бюллетени от неприятных взглядов представителей СМИ, которые чудом оказались рядом при проведении этих процедур», — обратили внимание авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы».
Предшественник Киселева — Константин Воронцов — по решению Советского районного суда признан виновным по делу о получении взятки в сумме более 2,7 млн рублей. Приговор вынесен в середине мая, бывший депутат получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 5,5 млн рублей.
Как пишет ТАСС, именно Воронцов инициировал получение денег за заключение договоров на поставку медицинских товаров. В ходе расследования выяснилось, что средства передавались с февраля 2018 по октябрь 2021 года. Совместно с бывшим главврачом в преступной схеме участвовала заведующая больничной аптекой, она получила четыре года колонии общего режима.
Ранее представители обеих палат Федерального собрания предложили упразднить независимое наблюдение на выборах всех уровней в России. Предполагается, что доверенные лица кандидатов и избирательных объединений, а также СМИ больше не смогут присутствовать на участках для оценки процесса «со стороны». Подробнее — в нашей статье.
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