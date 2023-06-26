Хазин: США ждет более сильный финансовый кризис, чем в 2008 году

Властям Соединенных Штатов предстоит сделать сложный выбор, чтобы попытаться как-то справиться с угрозой тяжелого экономического кризиса, на пороге которого оказалась страна.
Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявил политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого американская администрация, во главе с президентом США Джо Байденом, находится в очень сложной ситуации. Ведь экономическая ситуация в Соединенных Штатах, по словам эксперта, оставляет желать лучшего.
В американской финансовой системе развиваются очень тревожные процессы, о чем свидетельствуют банкротства банков и других структур. Это все стало результатом того, что Вашингтон долгие годы оттягивал наступление масштабного финансового кризиса, но к настоящему времени инструменты воздействия на экономику оказались истощены.
В итоге у Вашингтона почти не осталось мер, которые он мог бы предпринять, чтобы остановить идущие неприятные процессы и предотвратить затяжной экономический кризис. А значит Белому дому придется сделать непростой выбор между тем, чтобы отпустить ситуацию и допустить контролируемое обрушение долларовой экономической модели, либо потратить колоссальное количество средств на очередные меры поддержки американского бизнеса.
А между тем власти США могли бы избежать грядущей экономической катастрофы, если бы не меры противодействия экономическому кризису, предпринятые Белым домом 15 лет назад.
«Из-за того, что американское правительство не дало упасть в 2008 году неэффективному бизнесу и просто залило тогдашний кризис деньгами, все проблемы, которые его вызвали, увеличились в своих масштабах в двое и поэтому грядущая катастрофа в экономике будет гораздо сильнее, чем она была бы 15 лет назад», – объяснил Михаил Хазин.
Напомним, ранее исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что Соединенные Штаты сами своими санкциями подтолкнули разные страны по всему миру к отказу от использования доллара и поиску альтернативных валют для расчетов в рамках международных сделок.