Хазин: США ждет более сильный финансовый кризис, чем в 2008 году

В итоге у Вашингтона почти не осталось мер, которые он мог бы предпринять, чтобы остановить идущие неприятные процессы и предотвратить затяжной экономический кризис. А значит Белому дому придется сделать непростой выбор между тем, чтобы отпустить ситуацию и допустить контролируемое обрушение долларовой экономической модели, либо потратить колоссальное количество средств на очередные меры поддержки американского бизнеса.