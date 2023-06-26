Эксперты назвали минимальный бюджет предложения в новостройках Москвы

В первую пятерку также попали квартира площадью 10,3 кв. м за 3,4 млн рублей в ЖК SUNCITY17 (район Головинский, САО) и сверхкомпактный лот в 6,2 кв. м за 3,5 млн руб. в «ЖК Лофт на Рощинской, 10».