Эксперты назвали минимальный бюджет предложения в новостройках Москвы

Наименьший бюджет предложения в московских новостройках по предварительным итогам июня 2023 года составил 2,9 млн рублей. Такая сумма указана в обзоре аналитиков риелторской фирмы «Метриум», пишет РБК.
Речь идет о 12-метровом лоте в апарт-комплексе «Апартаменты в Кусково». Он располагается в районе Вешняки (Восточный АО).
На втором месте оказалась студия размеров 11,8 квадратных метра в ЖК «Лофт Нижегородская». Она стоит 3,2 млн рублей и находится в Нижегородском районе (ЮВАО). Третье место досталось объекту за 3,3 млн рублей в комплексе «Кларнет» в районе Коптево (САО). Его площадь составляет 16,7 «квадрата».
В первую пятерку также попали квартира площадью 10,3 кв. м за 3,4 млн рублей в ЖК SUNCITY17 (район Головинский, САО) и сверхкомпактный лот в 6,2 кв. м за 3,5 млн руб. в «ЖК Лофт на Рощинской, 10».