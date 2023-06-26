МИД Бельгии: Кулеба должен отчитаться об успехах ВСУ перед европейскими дипломатами

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в скором времени должен доложить Евросоюзу о том, каких результатов добились ВСУ в ходе российской спецоперации. Такой информацией поделился бельгийский МИД.
Как уточнили в ведомстве, отчет дипломата будет представлен 26 июня главам министерств иностранных дел стран объединения. Кулеба выступит перед европейскими коллегами в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что украинская власть ждет от членов Евросоюза «положительного сигнала» по поводу членства Киева в сообществе. Об этом рассказали в офисе главы киевского режима.