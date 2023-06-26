Боррель: события в России свидетельствуют о необходимости Запада помогать Украине

События, которые не так давно произошли на территории России, свидетельствуют о том, что Западу следует продолжать оказывать помощь киевскому режиму. Такую точку зрения озвучил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По словам политического деятеля, лидеры Евросоюза встревожены случившимся в РФ, так как политическая обстановка в ядерной державе может пошатнуться. Соответствующее мнение Боррель высказал 26 июня.
Ранее сообщалось, что руководитель Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с коллегами из «Большой семерки» и главой евродипломатии. В ходе общения они обсудили ситуацию в России.