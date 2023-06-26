МИД Венгрии предрек Европе катастрофу на фоне ее «военного психоза»

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предрек Европейскому союзу катастрофу на фоне его «военного психоза».
Своим мнением министр поделился в соцсетях. По его словам, губительного для ЕС сценария можно было бы избежать в случае отказа от этого состояния.
«Европа приближается к катастрофе, к сожалению, во всех смыслах этого слова», — объяснил Сийярто.
Ранее телеканал «360» писал, что позиция Евросоюза по освободительной спецоперации России на Украине является проигрышной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.