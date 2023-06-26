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МИД Венгрии предрек Европе катастрофу на фоне ее «военного психоза»

Политика
МИД Венгрии предрек Европе катастрофу на фоне ее «военного психоза»

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предрек Европейскому союзу катастрофу на фоне его «военного психоза».

Своим мнением министр поделился в соцсетях. По его словам, губительного для ЕС сценария можно было бы избежать в случае отказа от этого состояния.

«Европа приближается к катастрофе, к сожалению, во всех смыслах этого слова», — объяснил Сийярто.

Ранее телеканал «360» писал, что позиция Евросоюза по освободительной спецоперации России на Украине является проигрышной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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