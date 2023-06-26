СВР России заявила, что Украина договорилась о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в Европу

Отмечается, что после вывоза реликвий с территории лавры их передадут музеям Италии, Франции и Германии. До главы УПЦ митрополита Онуфрия было доведено, что иконы, мощи и утварь переместят в ЕС временно, якобы для сохранности, пишет РИА Новости.