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СВР России заявила, что Украина договорилась о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в Европу

Общество
СВР России заявила, что Украина договорилась о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в Европу

Украинские власти договорились с ЮНЕСКО о вывозе в Европу реликвий из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на Сергея Нарышкина.

Согласно полученным данным, Киев уже провел опись церковного имущества. Также были выделены финансы для транспортировки христианских ценностей, в том числе святых мощей, в европейские страны.

«Не приходится сомневаться, что возвращение православных реликвий не входит в планы Запада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после вывоза реликвий с территории лавры их передадут музеям Италии, Франции и Германии. До главы УПЦ митрополита Онуфрия было доведено, что иконы, мощи и утварь переместят в ЕС временно, якобы для сохранности, пишет РИА Новости.

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