Директор в МВФ от РФ: высокий уровень госдолга стран Запада привел их к критическому положению

Многие государства Запада оказались в критическом состоянии по причине высокого уровня их государственного долга. Такое мнение высказал директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин, передает РИА Новости.
По словам Можина, дефициты бюджетов западных стран выросли еще после пандемии COVID-19, которая вызвала спад экономик западных стран. Компенсировать дыры в бюджете пришлось с помощью госдолга, что привело к критическому положению.
Ситуация объясняется многими годами неэффективной бюджетной и денежно-кредитной политики. Так, экономика Японии не показывает рост уже 30 лет, а Италии — 20. При этом почти все страны Европы имеют большие долги.
Можин добавил, что «вылечить» европейскую экономику можно только «через боль». Государства Запада придерживаются политики популизма, что может сделать европейский регион средним по уровню жизни населения.