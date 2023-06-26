Власти Германии арестовывают авто с российскими номерами, их владельцам грозит суд

Власти Германии арестовывают личные автомобили с российскими номерами, ссылаясь на «санкционное законодательство». Владельцев машин ожидает суд, подобных случаев — уже более десяти, передает радиостанция Business FM (BFM).
Как утверждают очевидцы, немецкие таможенники запрещают въезд в страну на транспортных средствах даже при наличии всех необходимых документов. Один из собеседников радиостанции рассказал, что на пути из России до прибрежного латвийского города Лиепая, а оттуда на пароме до немецкого порта Травемюнде проблем не возникло. На выезде с переправы мужчину остановила полиция.
«[Полиция] попросила все документы на машину, паспорта. Говорят: "Вы нарушаете санкции. На российской машине нельзя въезжать. Это запрет. Ждите, мы будем сейчас связываться с руководством"» — рассказал собеседник BFM.
Одновременно с этим местные правоохранители остановили еще одну машину с российскими номерами, которая была на пароме, а после арестовали авто. По словам очевидца, около месяца назад по этому маршруту не возникало подобных проблем, а соответствующее распоряжение якобы вышло в конце мая.
«В официальных документах на немецком запрет на импорт из России обозначен словом einfuhren. Его можно перевести как "импортировать", так и просто "ввозить" без цели продажи. То есть немецкие власти могли вывернуть закон по-своему и запретить "ввозиться" любым российским машинам», — говорят собеседники радиостанции.
Теперь на россиянина заведено уголовное дело, его ожидает суд, но точные даты пока неизвестны. Согласно местному законодательству, за нарушение санкций грозит лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.
«Вопрос применения санкционного законодательства очень политизирован. Поэтому в любой ситуации, когда есть сомнения, оно трактуется не в пользу граждан России», — отметила руководитель практики «Правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова.
В пятницу, 23 июня, официально вступил в силу одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза, согласно которому новые экономические и индивидуальные ограничения направлены на усиление уже существующих мер и пресечение их обхода. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».