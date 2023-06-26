Власти Германии арестовывают авто с российскими номерами, их владельцам грозит суд

Как утверждают очевидцы, немецкие таможенники запрещают въезд в страну на транспортных средствах даже при наличии всех необходимых документов. Один из собеседников радиостанции рассказал, что на пути из России до прибрежного латвийского города Лиепая, а оттуда на пароме до немецкого порта Травемюнде проблем не возникло. На выезде с переправы мужчину остановила полиция.