Камилла выступила против возвращения принца Гарри и его семьи в Букингемский дворец

Жена короля Великобритании Карла III Камилла не поддержала возвращение принца Гарри и его семьи в Букингемский дворец. Как оказалось, она не разделяет взглядов герцога Сассекского.
Камилла предпочла дистанцироваться от принца Гарри и его семьи. Об этом пишет британский таблоид Express.
«Карл III безоговорочно любит Камиллу и, если возникнет противостояние, предпочтет ее комфорт их появлению во дворце», — сообщил королевский эксперт Ричард Палмер, беседуя с журналистами издания.
Кроме этого, он подчеркнул, что Камилла знает о последствиях раздора между королем и принцем. Она осознает, что Карл III любит своего сына.
Как пишет издание, одной из причин конфликта между принцем Гарри и Камиллой стали его мемуары «Запасной». На страницах книги сын принцессы Дианы назвал ее «злой мачехой».