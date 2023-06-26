МИД Италии: время для присоединения Украины к НАТО еще не наступило

По словам дипломата, для такого развития событий еще слишком рано. Однако грядущий саммит военного блока, который пройдет в Литве, позволит украинской власти сделать первые шаги на пути в НАТО. Соответствующую точку зрения Таяни озвучил в ходе беседы с журналистами la Stampa.