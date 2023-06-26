МИД Италии: время для присоединения Украины к НАТО еще не наступило

Киевский режим в настоящий момент не может стать полноправным членом Североатлантического альянса. Такую точку зрения высказал руководитель итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.
По словам дипломата, для такого развития событий еще слишком рано. Однако грядущий саммит военного блока, который пройдет в Литве, позволит украинской власти сделать первые шаги на пути в НАТО. Соответствующую точку зрения Таяни озвучил в ходе беседы с журналистами la Stampa.
«Еще не время для ее вступления в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Атлантического альянса», — уточнил он.
Ранее евродепутат Иван Вилибор Синчич сказал, что Украина не сможет вступить в Евросоюз. Об этом сообщил телеканал «360».