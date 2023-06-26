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КГБ Белоруссии: иностранные спецслужбы занимаются подготовкой боевиков для вторжения в республику

Армия
КГБ Белоруссии: иностранные спецслужбы занимаются подготовкой боевиков для вторжения в республику

КГБ Белоруссии располагает информацией о сотрудниках иностранных спецслужб, которые занимаются подготовкой боевиков для вторжения в республику.

Замначальника следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек заявил, что ведомство также установило фонды, которые финансируют террористическую деятельность. По его словам, боевики проходят подготовку на базе спецподразделений в Польше, Литве и на Украине.

«Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку», — рассказал он.

Он добавил, что после обучения боевики проходят «обкатку» в зоне боевых действий на востоке Украины.

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