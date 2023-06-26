The Daily Telegraph: в Европе планируют за три года создать систему защиты от гиперзвуковых ракет

Европейская военная компания MBDA планирует в течение ближайших трех лет разработать прототип системы перехвата гиперзвуковых ракет, сообщает The Daily Telegraph.
Ссылаясь на слова исполнительного директора компании Эрика Беранже, журналисты отметили, что система позволит сбивать снаряды, способные развивать скорость до 11 тысяч километров в час.
«Защитная система может быть развернута по всей Европе», — уточнил он.
По словам Беранже, соответствующие работы уже ведутся. На текущий момент у корпорации есть предварительные договоренности с Германией, Францией, Италией и Нидерландами.