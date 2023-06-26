ЦТАК: КНДР видит в политике США попытку обострить ситуацию на Корейском полуострове

КНДР видит в политике официального Вашингтона попытку обострить ситуацию на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделали аналитики Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По словам обозревателей, действия американской стороны могут привести к ядерной войне. Соединенные Штаты подмяли под себя власти Южной Кореи, что грозит весьма губительными для региона последствиями, уверены в агентстве.
«В нынешнем году США как никогда настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям», — следует из доклада Института американских исследований при внешнеполитическом ведомстве КНДР.
Ранее телеканал «360» писал, что президент Соединенных Шатов Джозеф Байден недооценил значимость сближения России с Китаем и совершил стратегическую ошибку. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео.