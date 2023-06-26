Сильные дожди и грозы ожидаются в нескольких регионах России 26 июня

Мощные дожди, град и грозы накроют сразу несколько регионов России в ближайшее время — 26 и 27 июня.
В первую очередь речь идет о Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областях. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях», — отметил он в беседе с ТАСС.
Кроме того, ливень и усиление ветра до 25 метров в секунду прогнозируются в Челябинской области. Также в ряде регионов объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это Якутия и Хабаровский край, резюмировал эксперт.
В то же время в Сибири и на Урале ожидается температура на четыре-шесть градусов ниже нормы. Как сообщает телеканал «360», такая погода сохранится минимум до середины недели.