The American Conservative: в Европе растет недовольство из-за утечки финансов на оружие для Украины

Еще меньше европейское общество желает сражаться за Украину, если Североатлантический альянс ввяжется в открытое противостояние с Россией. Соединенные Штаты, по мнению автора, лучше справляются с такими вызовами. С другой стороны, в Вашингтоне осознают угрозу ядерной войны в случае дальнейшей эскалации напряженности.