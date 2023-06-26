Европейские страны тратят огромные средства на закупку вооружения и боеприпасов для Украины, что провоцирует рост социальной напряженности, сообщает The American Conservative.
Ссылаясь на неназванные источники среди членов Европарламента и национальных правительств отдельных стран, в издании отметили, что налогоплательщики «устали от предоставления Киеву материальной помощи».
Еще меньше европейское общество желает сражаться за Украину, если Североатлантический альянс ввяжется в открытое противостояние с Россией. Соединенные Штаты, по мнению автора, лучше справляются с такими вызовами. С другой стороны, в Вашингтоне осознают угрозу ядерной войны в случае дальнейшей эскалации напряженности.