НАСА планирует научить космические корабли «разговаривать» с людьми

Инженеры НАСА отмечают, что разрабатывают свой собственный интерфейс, похожий на ChatGPT, который в конечном итоге мог бы позволить астронавтам общаться со своими космическими аппаратами, а диспетчерам миссий — с роботами на базе искусственного интеллекта, исследующими планеты.