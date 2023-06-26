НАСА планирует научить космические корабли «разговаривать» с людьми

НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, NASA) хочет заставить космические корабли «говорить». Профессор в области информатики Лариса Сузуки рассказала журналистам британской газеты The Guardian, как разрабатывается интерфейс чата, аналогичного системе GPТ.
Выступая 20 июня на совещании по космической связи следующего поколения в Институте инженеров электротехники и электроники в Лондоне, Сузуки рассказала о межпланетной сети связи со встроенным искусственным интеллектом, который, возможно, сможет помогать астронавтам находить и устранять некоторые сбои.
Инженеры НАСА отмечают, что разрабатывают свой собственный интерфейс, похожий на ChatGPT, который в конечном итоге мог бы позволить астронавтам общаться со своими космическими аппаратами, а диспетчерам миссий — с роботами на базе искусственного интеллекта, исследующими планеты.
«Идея состоит в том, чтобы достичь точки, когда мы вступаем в диалоговое взаимодействие с космическими аппаратами, и они также отвечают нам предупреждениями об интересных находках, которые они видят в Солнечной системе и за ее пределами. Это действительно больше не похоже на научную фантастику», — добавила Сузуки.
Исследователи также изучают возможность внедрения машинного обучения там, где невозможно обрабатывать огромные объемы данных с помощью суперкомпьютеров. С помощью такого подхода роботизированные марсоходы, занимающиеся поиском воды или определенных минералов, смогут обмениваться знаниями.
По словам инженера, разрабатывающего технологию, внедрение искусственного интеллекта планируется развернуть на проектируемой внеземной космической станции Lunar Gateway, являющейся частью Artemis — американской программы исследования Луны.
Ранее ЕС отказался от сотрудничества с Россией в космосе.