Легкоатлет Сергей Шубенков получил серьезную травму при падении с мотоцикла

Чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков получил серьезную травму ключицы при падении с мотоцикла. Об этом рассказал тренер легкоатлета Сергей Клевцов.
Инцидент с Шубенковым случился вечером 22 июня. По словам Клевцова, спортсмен после тренировки решил покататься на мотоцикле в лесу. Однако поездка для него обернулась неприятной ситуацией.
«Он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сообщил тренер в комментарии ТАСС.
Клевцов считает, что Шубенков совершил непрофессиональный, разочаровывающий поступок. Он напомнил слова прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой о том, что она никогда не позволит себе пойти на каток, поскольку это опасно, передает «360».
Шубенков поставил в России рекорд на дистанции 110 метров с барьерами, пробежав расстояние за 12,92 секунды. Спортсмен стал единственным в истории российской и советской мужской легкой атлетики, кто выиграл медали ЧМ в этой дисциплине.