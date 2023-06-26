«Защитили десятки тысяч солдат»: доброволец напомнил о боевых заслугах ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» совершили большой подвиг в ходе спецоперации на Украине, положив на алтарь победы более 20 тысяч жизней. О героизме «музыкантов» в своем Telegram-канале «Миша на Донбассе» напомнил доброволец.
По словам автора поста, сейчас на «оркестр» обрушился шквал критики. Аналогичная история произошла и с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который заинтересован в защите своего Отечества.
«С моей точки зрения, "вагнера" своими действиями не только выиграли время, но и банально спасли, защитили живым щитом многие десятки тысяч солдат регулярных войск. И кто защитил? Те самые зэки, на которых многие пренебрежительно гонят», — написал доброволец.
Заслуга Пригожина заключается в том, что ему удалось создать самое боеспособное подразделение в мире с культом смелости и дисциплины, считает автор Telegram-канала.
«Кроме того, все, что я читаю, — слухи. Кто-то сказал. Есть мнение. И синхронность этих вбросов удивляет. Два дня как с цепи сорвались», — ответил критикам создателя «оркестра» Михаил.
В завершение доброволец еще раз подчеркнул, что не согласен с «бесчисленными наездами» на ЧВК «Вагнер» и ее основателя. Свой пост автор завершил старой поговоркой: «Дыма без огня не бывает».