В УФСБ сообщили об отмене режима КТО в Москве и Подмосковье

Режим контртеррористической операции (КТО), который ранее был введен в Москве и Московской области, отменен. Об этом сообщили 26 июня в УФСБ.
О введении режима КТО в Москве 24 июня объявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник также заявил об отмене всех запланированных ранее массовых мероприятий.
Режим КТО вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок, согласно которому вводится и отменяется режим КТО, регулируется законом «О противодействии терроризму».