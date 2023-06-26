19FortyFive: ВМФ РФ пополнится стелс-подлодками «Борей-А» с ядерными ракетами

В ближайшее время ВМФ РФ получит партию новейших стелс-подлодок, которые значительно увеличат военную мощь России. К таким выводам пришел американский эксперт Питер Сучио в статье для журнала 19FortyFive.
Стратегические подводные ракетоносцы проекта 955А («Борей-А»), получат улучшенную паротурбинную установку. По словам Сучио, это позволит сделать подлодку более тихой и незаметной, передает «ПолитРоссия».
«У России скоро появятся подводные лодки “стелс”, вооруженные ядерным оружием», — рассказали авторы американского издания.
Аналитик отметил, что модернизированные подводные лодки «Борей-А» будут отличаться акустической скрытностью и маневренностью.