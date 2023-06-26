Украинский лидер Владимир Зеленский использует разразившийся кризис в корыстных целях. Очередное злодеяние президента раскрыл европарламентарий Мик Уоллес.
По словам политического деятеля, глава киевского режима распродает территории, которые принадлежат его государству. Соответствующее заявление Уоллес сделал на странице в социальной сети Twitter.
«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — спросил он.
Ранее Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена оказать «давление» на Россию. Об этом пишет телеканал «360».