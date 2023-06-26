Похоронившая мужа певица Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену шоу «Две звезды»

Народная артистка России, 44-летняя эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая тяжело переживает смерть любимого мужа Петра Кучеренко, в браке с которым жила с 2005 года. Знаменитость даже не смогла выйти на сцену.
Исполнительница песни «Ты знаешь, мама» должна была выступить в новом выпуске передачи «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. Однако, как рассказал ведущий проекта Александр Олешко, певица и ее сын приняли решение покинуть шоу.
«Все мы знаем про события, которые произошли в их семье — ушел из жизни муж Дианы, отец Кости — Петр Кучеренко. Это большая потеря для всех родных и близких», — рассказал Олешко.
Муж Гурцкой скончался 20 мая. Кучеренко, занимавший должность заместителя министра науки и высшего образования России, умер, когда возвращался из командировки на Кубу.